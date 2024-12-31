Государственная пограничная служба Украины сообщает: Санта пересек границу

https://racurs.ua/n202682-gospogranslujba-soobschila-o-peresechenii-granicy-santoy-video.html

Ракурс

Державна прикордонна служба України повідомила, що «Санта перетнув кордон».

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Таким роликом прикордонники привітали українців з новим 2025 роком. У відео Санта переходить держкордон України, а його супроводують прикордонники, які передають один одному інформацію про його рух.

Раніше у росії зняли кліп, у якому російська ППО розстрілює кортеж Санти з оленями, який залетів на територію терористичної федерації.