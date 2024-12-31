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Государственная пограничная служба Украины сообщает: Санта пересек границу

Госпогранслужба сообщила о пересечении границы Сантой (ВИДЕО)

31 дек 2024, 10:39
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Державна прикордонна служба України повідомила, що «Санта перетнув кордон».


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Таким роликом прикордонники привітали українців з новим 2025 роком. У відео Санта переходить держкордон України, а його супроводують прикордонники, які передають один одному інформацію про його рух.

Раніше у росії зняли кліп, у якому російська ППО розстрілює кортеж Санти з оленями, який залетів на територію терористичної федерації.

Источник: Ракурс


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