Зеленский назначил Ткаченко начальником Киевской МВА. Фото:

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Ракурс

Київська міська військова адміністрація отримала нового керівника.

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, звільнив з цієї посади Сергія Попка. Начальником КМВА він призначив Тимура Ткаченка. Відповідні укази вже опубліковані на сайті глави держави.

Раніше Ткаченко був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього він був директором Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації.

Сергій Попко очолював КМВА з жовтня 2022 року. До того часу він служив у Збройних силах України. Свого часу він очолював Головний командний центр Генштабу ЗСУ, був командувачем Сухопутних військ, головним інспектором Міністерства оборони. Має військове звання генерал-полковника.

Нагадаємо, 31 грудня Кабінет міністрів України призначив Філіпа Проніна очільником Державної служби фінансового моніторингу, а Руслана Кравченка — головою Державної податкової служби. Напередодні Проніна звільнили з посади керівника Полтавської ОВА, а Кравченка — Київської обласної військової адміністрації.