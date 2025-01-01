Стало известно, кто погиб в Киеве в результате атаки рф 1 января

https://racurs.ua/n202731-stalo-izvestno-kto-pogib-v-kieve-v-rezultate-ataki-rf-1-yanvarya.html

Ракурс

Через ранкову атаку рф загинули нейробіолог Ігор Зима та його дружина.

.

Про це повідомляє їхня подруга Дарʼя Третьякова.

За словами журналіста Олексія Бобровникова, російські війська влучили у квартиру професора.

Уламки уранці 1 січня впали всього за три хвилини ходьби від будівлі уряду.

Центр Києва зазнав значних пошкоджень. Рятувальні служби працювали у посиленому режимі, а влада закликає мешканців столиці бути обережними та залишатися в укриттях під час тривог.

Зима викладав у «Інституті біології та медицини» Київського національного університету імені Шевченка, а науковий стаж складав понад 40 років.