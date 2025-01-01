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Ракурс
Стало відомо, хто загинув у Києві внаслідок атаки рф 1 січня

Стало відомо, хто загинув у Києві внаслідок атаки рф 1 січня

1 січ 2025, 19:32
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Через ранкову атаку рф загинули нейробіолог Ігор Зима та його дружина.


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Про це повідомляє їхня подруга Дарʼя Третьякова.

За словами журналіста Олексія Бобровникова, російські війська влучили у квартиру професора.

Уламки уранці 1 січня впали всього за три хвилини ходьби від будівлі уряду.

Центр Києва зазнав значних пошкоджень. Рятувальні служби працювали у посиленому режимі, а влада закликає мешканців столиці бути обережними та залишатися в укриттях під час тривог.

Зима викладав у «Інституті біології та медицини» Київського національного університету імені Шевченка, а науковий стаж складав понад 40 років.

Джерело: Ракурс


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