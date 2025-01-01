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Штурм, плен, минометы и медики - ГУР показало видео зачистки Волчанского агрегатного завода

Штурм, плен, минометы и медики — ГУР показало видео зачистки Волчанского агрегатного завода

1 янв 2025, 20:05
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ГУР показало ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області.


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У відомстві зазначили, що штурм та зачистка 40 будівель заводу були однією із найскладніших фронтових місій 2024 року. Її здійснили воїни-розвідники «Спецпідрозділу Тимура».

На відео ― ексклюзивні епізоди бойової роботи «тимурівців» із підрозділу «Стугна»:

  • штурмові дії;
  • вогнева підтримка 120-мм міномета;
  • взяття в полон російських окупантів;
  • робота бойових медиків.

Источник: Ракурс


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