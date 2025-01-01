Штурм, плен, минометы и медики - ГУР показало видео зачистки Волчанского агрегатного завода

https://racurs.ua/n202733-shturm-plen-minomety-i-mediki-gur-pokazalo-video-zachistki-volchanskogo-agregatnogo-zavoda.html

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ГУР показало ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області.

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У відомстві зазначили, що штурм та зачистка 40 будівель заводу були однією із найскладніших фронтових місій 2024 року. Її здійснили воїни-розвідники «Спецпідрозділу Тимура».

На відео ― ексклюзивні епізоди бойової роботи «тимурівців» із підрозділу «Стугна»: