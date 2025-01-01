Ракурсhttps://racurs.ua/
Штурм, плен, минометы и медики - ГУР показало видео зачистки Волчанского агрегатного завода
Штурм, плен, минометы и медики — ГУР показало видео зачистки Волчанского агрегатного заводаhttps://racurs.ua/n202733-shturm-plen-minomety-i-mediki-gur-pokazalo-video-zachistki-volchanskogo-agregatnogo-zavoda.htmlРакурс
ГУР показало ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області.
.
У відомстві зазначили, що штурм та зачистка 40 будівель заводу були однією із найскладніших фронтових місій 2024 року. Її здійснили воїни-розвідники «Спецпідрозділу Тимура».
На відео ― ексклюзивні епізоди бойової роботи «тимурівців» із підрозділу «Стугна»:
- штурмові дії;
- вогнева підтримка 120-мм міномета;
- взяття в полон російських окупантів;
- робота бойових медиків.
Загрузка...