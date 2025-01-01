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ГУР показало ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу
Штурм, полон, міномети і медики — ГУР показало відео звільнення Вовчанського агрегатного заводуhttps://racurs.ua/ua/n202733-shturm-polon-minomety-i-medyky-gur-pokazalo-video-zvilnennya-vovchanskogo-agregatnogo-zavodu.htmlРакурс
ГУР показало ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області.
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У відомстві зазначили, що штурм та зачистка 40 будівель заводу були однією із найскладніших фронтових місій 2024 року. Її здійснили воїни-розвідники «Спецпідрозділу Тимура».
На відео ― ексклюзивні епізоди бойової роботи «тимурівців» із підрозділу «Стугна»:
- штурмові дії;
- вогнева підтримка 120-мм міномета;
- взяття в полон російських окупантів;
- робота бойових медиків.