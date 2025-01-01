Маск встретил Новый год с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго

https://racurs.ua/n202736-mask-vstretil-novyy-god-s-trampom-v-ego-rezidencii-mar-a-lago.html

Ракурс

Ілон Маск оселився у резиденції Мар-а-Лаго та святкував новий рік разом із Дональдом Трампом.

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У своєму акаунті на платформі Х Маск опублікував фото із сином, написавши, що у нього «добре передчуття щодо 2025 року».

Інше відео зі святкування демонструє, як Маск разом із Трампом танцює «переможний танок».

За даними The New York Times, Маск від початку виборів президента США живе в одному з гостьових котеджів у маєтку Трампа у Флориді.

Котедж розташовано за десятки метрів від головного будинку резиденції. Раніше там жили друзі та соратники новообраного президента США.

Це дозволило Маску не лише мати швидкий доступ до Трампа, а й бути присутнім на його робочих вечерях.

За інформацією видання, Маск міг зазирнути на вечерю до Трампа, коли той, проводив зустріч із засновником Amazon Джеффом Безосом.