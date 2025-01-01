Четыре аэропорта в россии временно остановили полеты

https://racurs.ua/n202737-chetyre-aeroporta-v-rossii-vremenno-ostanovili-polety.html

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Чотири аеропорти в росії тимчасово зупинили польоти.

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В Калузі, Пензи, Саранську та Саратові обмеження запровадили «з міркувань безпеки цивільної авіації».

У цих містах оголошено режим «Ковьор».

Міноборони росії стверджує, що увечері в середу російські військові нібито знищили 19 українських безпілотників над п’ятьма регіонами країни. З них 10 дронів були збиті в Бєлгородській області, три — у Курській, по два — у Воронезькій, Брянській та Ростовській областях.