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Ракурс
Четыре аэропорта в россии временно остановили полеты

Четыре аэропорта в россии временно остановили полеты

1 янв 2025, 21:56
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Чотири аеропорти в росії тимчасово зупинили польоти.


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В Калузі, Пензи, Саранську та Саратові обмеження запровадили «з міркувань безпеки цивільної авіації».

У цих містах оголошено режим «Ковьор».

Міноборони росії стверджує, що увечері в середу російські військові нібито знищили 19 українських безпілотників над п’ятьма регіонами країни. З них 10 дронів були збиті в Бєлгородській області, три — у Курській, по два — у Воронезькій, Брянській та Ростовській областях.

Источник: Ракурс


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