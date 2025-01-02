Пикап Cybertruck взорвался возле отеля Трампа. Скриншот с видео

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Електричний пікап Tesla Cybertruck вибухнув біля будівлі готелю Trump Las Vegas у штаті Невада.

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Вибух прогримів 1 січня в зоні паркування біля головного входу до готелю. Загинув водій транспортного засобу, а семеро перехожих отримали легкі травми. Причина вибуху наразі не встановлена, але «Кібертрак» перевозив феєрверки або інші вибухові пристрої. Правоохоронці розслідують інцидент як можливий теракт. Про це повідомило ABC News.

Ми не виключаємо терористичний акт, але розслідування триває. Наразі загрози для громадськості немає, — заявив шериф Лас-Вегаса Кевін МакМахілл.

За його словами, вже відомо, хто орендував вантажівку за допомогою додатку Turo в Колорадо. Однак ім’я не розголошуватимуть, доки слідчі не встановлять, чи була це та сама людина, яка загинула (водій).

Маршрут автомобіля вже встановлено. Близько 7.30 «Кібертрак» прибув до Лас-Вегаса, а потім приблизно через годину в’їхав у зону паркування готелю Trump International Hotel, де простояв 15−20 секунд до вибуху.

Правоохоронці також показали купу обвуглених феєрверкових мінометів, каністр та інших вибухових пристроїв, звалених у кузов пікапа.

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що вибух Cybertruck біля готелю Trump Las Vegas може бути терактом. Ця подія може бути пов’язана з інцидентом у Новому Орлеані, де автомобіль в’їхав у натовп людей, коли вони святкували Новий рік.

Схоже, це був акт тероризму. І цей Cybertuck, і бомба-самогубець F-150 у Новому Орлеані були орендовані у Turo. Можливо, вони якось пов’язані, — написав Маск у соціальній мережі Х.

Нагадаємо, 1 січня в американському місті Новий Орлеан у штаті Луїзіана автівка в’їхала у натовп. Після цього з машини вийшов водій і почав стріляти зі зброї, поліція відкрила вогонь у відповідь. Щонайменше 10 людей загинули і 30 отримали поранення.

Джерело: ABC News