Совещание у президента. Фото: ОП

https://racurs.ua/n202752-ukraina-pomojet-stabilizacii-situacii-v-sirii-zelenskiy.html

Ракурс

Україна допоможе стабілізації ситуації в Сирії після падіння режиму Башара Асада.

.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 2 січня, провів нараду щодо Сирії. Доповіли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр аграрної політики України Віталій Коваль, які побували з візитом у Сирії. Обговорили результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи. Про це глава держави написав у Telegram.

Зеленський поінформував, що українське зерно будуть постачати сирійським громадянам.

Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму «Зерно з України» для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати, — зазначив він.

Президент додав, що Київ комунікуватиме з європейськими країнами та США, щоб підтримка Сирії була максимально сильною.

Нагадаємо, 23 грудня президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ налагодити контакти з представниками народу Сирії після падіння режиму Башара Асада. А вже 30 грудня глава українського МЗС зустрівся із фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.