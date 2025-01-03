В Одессу пришло аномальное потепление

https://racurs.ua/n202778-v-odessu-prishlo-anomalnoe-poteplenie.html

Ракурс

В Одесі на початку 2025 року аномальне потепління.

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Як розповіла «Думський» начальник відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська, зараз ми спостерігаємо аномально високі температури для цього періоду.

Наприклад, 1 січня середньодобова цифра по місту склала 3,7 градусів, хоча середньорічна — 2,2 градуси морозу. 4 та 5 січня очікується невелике похолодання, пов’язане з проходженням холодного фронту. В області вночі буде до 6 градусів морозу, в Одесі — до 3 вночі та до 5 вдень.

Проте вже після 6 січня знову потеплішає, і протягом кількох днів в Одесі вдень буде сонячна погода без істотних опадів із підвищенням температури до 10 градусів.

Кліматична криза спричинила додаткові спекотні місяці у 2024 році. Мешканці острівних держав Карибського басейну й Тихого океану пережили найбільше зайвих спекотних днів — 150.

Найменше потерпали Британія, США та Австралія, але й там температура зросла через вуглецеве забруднення.

Крім того, потепління зробило потужнішими стихійні лиха — зокрема, урагани «Берил» і «Мілтон», кажуть фахівці.