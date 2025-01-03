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Минобороны запускает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров
Минобороны запускает цифровой рейтинг боевой эффективности командировhttps://racurs.ua/n202782-minoborony-zapuskaet-cifrovoy-reyting-boevoy-effektivnosti-komandirov.htmlРакурс
Міністерство оборони України запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів.
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Про те, що уряд підтримав постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+, повідомила у Фейсбук заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
За її словами, це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне — без жодних паперів. До такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генерального штабу.
Так ми створимо великий єдиний дашборд знищення ворога. Який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом, — написала Черногоренко.
Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу.
Це революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови, пояснила чиновниця.
В основі data-driven менеджменту лежить принцип «збирай всі дані, звертай увагу тільки на те, що важливо».
Про це написав у колонці для ЕП Дмитро Кучер, співзасновник IT-компанії Р2Н.
Не вся інформація стратегічно корисна і рішення варто ухвалювати, спираючись лише на важливі метрики. Найгірше, що можна зробити — це оточити себе надлишковими показниками, які тільки перешкоджатимуть ухваленню рішення.
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