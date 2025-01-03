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Ракурс
Минобороны запускает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров

Минобороны запускает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров

3 янв 2025, 13:18
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Міністерство оборони України запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів.


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Про те, що уряд підтримав постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+, повідомила у Фейсбук заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне — без жодних паперів. До такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генерального штабу.

Так ми створимо великий єдиний дашборд знищення ворога. Який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом, — написала Черногоренко.

Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу.

Це революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови, пояснила чиновниця.

В основі data-driven менеджменту лежить принцип «збирай всі дані, звертай увагу тільки на те, що важливо».

Про це написав у колонці для ЕП Дмитро Кучер, співзасновник IT-компанії Р2Н.

Не вся інформація стратегічно корисна і рішення варто ухвалювати, спираючись лише на важливі метрики. Найгірше, що можна зробити — це оточити себе надлишковими показниками, які тільки перешкоджатимуть ухваленню рішення.

Источник: Ракурс


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