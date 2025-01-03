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Ракурс
В Украине ожидается ухудшение погодных условий, фото: «Пикабу»

Украинцев предупреждают об гололеде и сильном ветре 4 января (КАРТА)

3 янв 2025, 18:30
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В Україні завтра, 4 січня, на дорогах Києва, Київської області та більшості регіонів України (крім півдня та південного сходу) очікується ожеледиця.


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Про це повідомляє ДСНС з посиланням у Укргідрометцентр.

Також прогнозуються пориви вітру до 15−18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий) у північних і центральних областях.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Крім того, з 3 по 4 січня на високогір’ї Івано-Франківської області, а з 3 по 6 січня — у східній частині Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

Будьте обережні! За можливості залишайтеся вдома, пийте гарячий чай та насолоджуйтеся переглядом новорічних фільмів. А в разі повітряної тривоги спускайтеся до укриття! — наголосили у відомстві.

Небезпечні погодні умови 4 січня, карта: Укргідрометцентр

Источник: Ракурс


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