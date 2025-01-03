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В Україні очікується погіршення погодних умов, фото: «Пикабу»
Українців попереджають про ожеледицю та сильний вітер 4 січня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n202793-ukrayinciv-poperedjaut-pro-ojeledycu-ta-sylnyy-viter-4-sichnya-karta.htmlРакурс
В Україні завтра, 4 січня, на дорогах Києва, Київської області та більшості регіонів України (крім півдня та південного сходу) очікується ожеледиця.
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Про це повідомляє ДСНС з посиланням у Укргідрометцентр.
Також прогнозуються пориви вітру до 15−18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий) у північних і центральних областях.
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Крім того, з 3 по 4 січня на високогір’ї Івано-Франківської області, а з 3 по 6 січня — у східній частині Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).
Будьте обережні! За можливості залишайтеся вдома, пийте гарячий чай та насолоджуйтеся переглядом новорічних фільмів. А в разі повітряної тривоги спускайтеся до укриття! — наголосили у відомстві.