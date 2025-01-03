В Україні очікується погіршення погодних умов, фото: «Пикабу»

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В Україні завтра, 4 січня, на дорогах Києва, Київської області та більшості регіонів України (крім півдня та південного сходу) очікується ожеледиця.

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Про це повідомляє ДСНС з посиланням у Укргідрометцентр.

Також прогнозуються пориви вітру до 15−18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий) у північних і центральних областях.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Крім того, з 3 по 4 січня на високогір’ї Івано-Франківської області, а з 3 по 6 січня — у східній частині Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).