Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дрон пограничников уничтожил рашистов, тянувших боекомплект к своему укрытию (ВИДЕО)

3 янв 2025, 19:32
999

Українські прикордонники за допомогою дрона знищили російських загарбників, які тягнули боєкомплект до свого укриття на півдні України.


.

Відповідне відео сьогодні, 3 січня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На півдні України прикордонники влаштували окупантам «Гру в кальмара», — зазначається в описі відео. — Аеророзвідка ДПСУ засікла двох загарбників, які тягнули боєкомплект до свого укриття. Завдання було виконано чітко: точний удар — і «гравці» вибули.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров