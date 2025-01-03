Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n202795-dron-pogranichnikov-unichtojil-rashistov-tyanuvshih-boekomplekt-k-svoemu-ukrytiu-video.html

Ракурс

Українські прикордонники за допомогою дрона знищили російських загарбників, які тягнули боєкомплект до свого укриття на півдні України.

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Відповідне відео сьогодні, 3 січня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.