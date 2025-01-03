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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрон прикордонників знищив рашистів, які тягнули боєкомплект до свого укриття (ВІДЕО)

3 січ 2025, 19:32
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Українські прикордонники за допомогою дрона знищили російських загарбників, які тягнули боєкомплект до свого укриття на півдні України.


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Відповідне відео сьогодні, 3 січня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На півдні України прикордонники влаштували окупантам «Гру в кальмара», — зазначається в описі відео. — Аеророзвідка ДПСУ засікла двох загарбників, які тягнули боєкомплект до свого укриття. Завдання було виконано чітко: точний удар — і «гравці» вибули.

Джерело: Ракурс


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