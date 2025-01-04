Ракурсhttps://racurs.ua/
В аэропортах Германии вышли из строя системы проверки иностранцев
В аэропортах Германии вышли из строя системы проверки иностранцевhttps://racurs.ua/n202808-v-aeroportah-germanii-vyshli-iz-stroya-sistemy-proverki-inostrancev.htmlРакурс
В аеропортах по всій Німеччині вийшли з ладу комп’ютерні системи поліції для перевірки людей, які в’їжджають до країни.
.
Причина збою наразі невідома. Представник поліції в аеропорту Франкфурта сказав BILD:
Нашим колегам доводиться вручну виконувати багато дій, які раніше виконувала система. Нині ми все ще розуміємо це.
В аеропорту Мюнхена, навпаки, довгих черг немає, повідомили BILD у поліції. Аналогічна ситуація і в Берлінському аеропорту:
У деяких місцях час [контролю] трохи збільшується. Але припинення в’їзду немає, — сказала BILD представниця аеропорту. В аеропорту Гамбурга черг або скасування рейсів також немає.
Голова Федерального союзу поліції Хайко Теггатц вважає те, що сталося, неминучим наслідком недофінансування IT-інфраструктури, яка не модернізувалася три роки. Йдеться про нестачу приблизно 150 млн. євро.
Ми вже неодноразово нагадували про це Федеральному міністерству внутрішніх справ, але пані Фезер завжди незмінно ігнорувала нас. Це абсолютно точно проблема, створена самим федеральним міністром внутрішніх справ, — заявив Теггац.
Загрузка...