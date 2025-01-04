В аеропортах Німеччині вийшли з ладу системи перевірки іноземців

https://racurs.ua/ua/n202808-v-aeroportah-nimechchyni-vyyshly-z-ladu-systemy-perevirky-inozemciv.html

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В аеропортах по всій Німеччині вийшли з ладу комп’ютерні системи поліції для перевірки людей, які в’їжджають до країни.

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Причина збою наразі невідома. Представник поліції в аеропорту Франкфурта сказав BILD:

Нашим колегам доводиться вручну виконувати багато дій, які раніше виконувала система. Нині ми все ще розуміємо це.

В аеропорту Мюнхена, навпаки, довгих черг немає, повідомили BILD у поліції. Аналогічна ситуація і в Берлінському аеропорту:

У деяких місцях час [контролю] трохи збільшується. Але припинення в’їзду немає, — сказала BILD представниця аеропорту. В аеропорту Гамбурга черг або скасування рейсів також немає.

Голова Федерального союзу поліції Хайко Теггатц вважає те, що сталося, неминучим наслідком недофінансування IT-інфраструктури, яка не модернізувалася три роки. Йдеться про нестачу приблизно 150 млн. євро.