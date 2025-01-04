Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последнее «сафари» россиян: "Азов" показал видео отражение штурма на квадроциклах

Последнее «сафари» россиян: «Азов» показал видео отражение штурма на квадроциклах

4 янв 2025, 12:59
999

Останнє «сафарі» російського підрозділу показала бригада «Азов». Нацгвардійці відбили штрум московитів на квадроциклах.


.

Як показує відео 12 бригади «Азов», група ворожих штурмовиків планувала заскочити на позиції Сил оборони на квадроциклах. Проте зухвалий наліт був зупинений ще на під’їзді до окопів захисників.

Після знищення легкової техніки, оператори ударних дронів 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» взялися за планомірну ліквідацію ворожої піхоти, яка розосередилась по місцевості.

Результат — знищена легкова техніка, а також багато ворожих «200» та «300». На відео — кадри відбиття штурму з розвідувальних і ударних БПЛА «Азову».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров