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Останнє «сафарі» росіян: "Азов" показав відео відбиття штурму на квадроциклах

Останнє «сафарі» росіян: «Азов» показав відео відбиття штурму на квадроциклах

4 січ 2025, 12:59
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Останнє «сафарі» російського підрозділу показала бригада «Азов». Нацгвардійці відбили штрум московитів на квадроциклах.


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Як показує відео 12 бригади «Азов», група ворожих штурмовиків планувала заскочити на позиції Сил оборони на квадроциклах. Проте зухвалий наліт був зупинений ще на під’їзді до окопів захисників.

Після знищення легкової техніки, оператори ударних дронів 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» взялися за планомірну ліквідацію ворожої піхоти, яка розосередилась по місцевості.

Результат — знищена легкова техніка, а також багато ворожих «200» та «300». На відео — кадри відбиття штурму з розвідувальних і ударних БПЛА «Азову».

Джерело: Ракурс


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