Останнє «сафарі» росіян: «Азов» показав відео відбиття штурму на квадроциклах

Останнє «сафарі» російського підрозділу показала бригада «Азов». Нацгвардійці відбили штрум московитів на квадроциклах.

.

Як показує відео 12 бригади «Азов», група ворожих штурмовиків планувала заскочити на позиції Сил оборони на квадроциклах. Проте зухвалий наліт був зупинений ще на під’їзді до окопів захисників.

Після знищення легкової техніки, оператори ударних дронів 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» взялися за планомірну ліквідацію ворожої піхоти, яка розосередилась по місцевості.

Russians' last «safari»: a repelled quadricycle assault.



A group of enemy assault troops was planning to dash through to the positions of the Ukrainian Defense Forces using quadricycles. However, their overconfident attack was halted even before reaching the defenders' trenches… pic.twitter.com/yIAOWxOiyI