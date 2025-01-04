Двоє українських десантників взяли у полон 14 окупантів. Фото: ДШВ

https://racurs.ua/ua/n202832-dvoie-ukrayinskyh-desantnykiv-vzyaly-u-polon-14-okupantiv-video.html

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Двоє десантників 79-ї ОДШБр пвзяли у полон 14 окупантів після лише одного штурму.

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Штурмова група 79-ї окремої штурмової бригади підійшли впритул до однієї з російських позицій. Операція відбулась за підтримки ударних БпЛА, які до цього ефективно спрацювали по ворожих позиціях. Під щільним обстрілом загарбники були змушені були забитися у тісний бліндаж. Про це 4 січня Десантно-штурмові війська ЗСУ повідомили у Facebook.

Після цього двоє штурмовиків ЗСУ кинули гранати просто до входу у ворожий бліндаж. Перелякані росіяни відкинули зброю та підняли руки. Всіх 14 ворогів взяли у полон.

На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть — і наші десантники їм не відмовили, — зазначили військові.

На опублікованих кадрах видно, як двоє десантників стримано та впевнено виводять полонених, демонструючи професіоналізм та рішучість.

Нагадаємо, у грудні бійці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади разом із суміжними підрозділами змогли захопити у полон 11 російських загарбників. І зробити це українські захисники змогли без жодного пострілу.