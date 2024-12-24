Десантники ЗСУ захопили в полон 11 росіян. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202491-desantnyky-zsu-zahopyly-v-polon-11-rosiyan-bez-jodnogo-postrilu-video.html

Ракурс

Українські десантники на одному з напрямків захопили у полон групу росіян.

.

Марунові берети змогли захопити у полон 11 загарбників. І зробити це українські захисники змогли без жодного пострілу. Операцію провели бійці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади разом із суміжними підрозділами. Про це 24 грудня Десантно-штурмові війська Збройних сил України повідомили у Facebook.

Полонили ворожих солдатів відбулося за один раз і без жодного пострілу. Після того, як окупантів оточили, налякані росіяни викинули зброю та здалися у полон.

Виявилося, що серед цих «11 друзів Оушена» був громадянин Білорусі, якого відправили вдобрювати українські землі обманом. Як саме? Дивіться у нашому новому відео, — підписали ДШВ новий відеоролик.

Нагадаємо, на початку грудня бійці ЗСУ поповнили обмінний фонд полоненими росіянами з Курської області. Українські десантники відбили ворожий штурм — частину окупантів знищили, а решту взяли у полон. Полонені виявились колишніми ув’язненими, які підписали контракт з армією країни-агресора.