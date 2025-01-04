В системе государственных реестров заработал ДРАЦС. Фото:

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Державний реєстр актів цивільного стану відновив роботу у суботу, 4 січня.

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У системі державних реєстрів запрацював ДРАЦС, тож тепер є можливість реєструвати акти цивільного стану. Раніше реєстр постраждав від масштабної російської кібератаки. Українці знову можуть реєструвати шлюби, розлучення, народження дітей тощо. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Зазначається, що паперові документи вже вносять до електронної системи. Отримані свідоцтва залишаються дійсними, їхні цифрові копії невдовзі з’являться в реєстрі.

У неділю, 4 січня, відновиться обмін даними з Податковою службою, Пенсійним фондом та Міноборони.

Також завтра запрацює й низка онлайн-сервісів, доступних у застосунку «Дія». Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

Нагадаємо, 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Атака призвела до тимчасового припинення роботи Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції міністерства. Роботу Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.