Последствия удара по поселку Свеса Сумской области. Фото: ГСЧС

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Удвічі зросла кількість постраждалих внаслідок російського бомбардування селища Свеса у Сумській області.

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П’ятиповерховий житловий будинок був пошкоджений внаслідок ворожих ударів. Було зруйновано під’їзд з п’ятого по перший поверхи п’ятиповерхового житлового будинку. Загалом обстріл пошкодив чотири багатоквартирних будинки. Про це 4 січня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

За попередньою інформацією травмовано 10 людей, з них двоє дітей. Співробітники ДСНС зуміли евакуювати 14 людей та врятувати бабусю.

Наразі рятувальники продовжують проводити аварійно-відновлювальні та пошукові роботи. На місці події розгорнули два стаціонарні пункти незламності місцевих органів влади.

У Сумській обласній військовій адміністрації поінформували, що внаслідок обстрілу були зруйновані 15 квартир.

Нагадаємо, 4 січня російська авіація скинула дві керовані авіаційні бомби по багатоквартирному будинку в Свеській громаді Шосткинського району. Ворожий удар зруйнував один під’їзд. Влада заявляла про поранення двох дітей та одного дорослого, але під завалами ще можуть бути люди.