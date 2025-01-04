Наслідки удару по Свесі на Сумщині. Фото: поліція

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Збільшилася кількість постраждалих від удару КАБами по Свесі в Сумській області.

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Ворожа армія 4 січня завдала авіаударів двома бомбами по житловій багатоповерхівці в селищі Свеса Шосткинського району. Внаслідок атаки поранено двох дворічних дітей, ще троє місцевих мешканців отримали поранення. Про це повідомила Національна поліція України.

Ворожа атака пошкодила п’ятиповерховий багатоквартирний будинок, в якому повністю зруйновано один під’їзд.

Нагадаємо, 4 січня російська авіація скинула КАБ по багатоквартирному будинку в Свеській громаді Шосткинського району. Ворожий удар зруйновав один під’їзд. Влада заявляла про поранення двох дітей та одного дорослого, але під завалами ще можуть бути люди.