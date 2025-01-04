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Ракурс
Російський КАБ зруйнував під’їзд багатоповерхівки. Фото: ОВА

Окупанти скинули КАБ на багатоповерхівку у Сумській області — поранено дітей

4 січ 2025, 16:20
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Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на житлову багатоповерхівку в Сумській області.


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У суботу, 4 січня, ворог завдав авіаційного удару КАБом по багатоквартирному будинку в Свеській громаді Шосткинського району. Зруйновано один під’їзд. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина. Проводиться аварійно-рятувальна операція, бо під завалами ще можуть знаходитись люди.

Російський КАБ зруйнував під’їзд багатоповерхівки. Фото: ОВА

Нагадаємо, 3 січня російські загарбники завдали удару, ймовірно керованою авіабомбою, по місту Слов’янську на Донеччині. Поранення дістали четверо людей, серед них дворічна дитина. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, травматичну ампутацію, переломи, забої.

Джерело: Ракурс


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