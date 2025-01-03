Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n202798-rashysty-skynuly-aviabombu-na-slov-yansk-chetvero-poranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару, ймовірно керованою авіабомбою, по місту Слов’янську на Донеччині.

.

В результаті отримали поранення четверо людей, серед них дворічна дитина. Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, травматичну ампутацію, переломи, забої. Усім надається необхідна медична допомога.