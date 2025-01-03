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Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Нацполіція
Рашисти скинули авіабомбу на Слов’янськ — четверо поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202798-rashysty-skynuly-aviabombu-na-slov-yansk-chetvero-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару, ймовірно керованою авіабомбою, по місту Слов’янську на Донеччині.
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В результаті отримали поранення четверо людей, серед них дворічна дитина. Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, травматичну ампутацію, переломи, забої. Усім надається необхідна медична допомога.
Попередньо, росіяни вдарили по приватному сектору міста авіабомбою з модулем УМПК. Зруйновано і пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків. На місці працюють необхідні служби, — зазначили у відомстві.
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