Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти 3 січня завдали ракетного удару по Чернігову, фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Чернігову показала ДСНС (ФОТО)

3 січ 2025, 19:49
999

Російські загарбники сьогодні, 3 січня, здійснили потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці Чернігова.


.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • одна людина загинула, кілька осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Медичні служби надають постраждалим необхідну допомогу;
  • частково зруйновано кілька житлових будинків, що призвело до значних руйнувань.

Працює штаб із ліквідації наслідків ракетного удару.

Рашисти 3 січня завдали ракетного удару по Чернігову, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів