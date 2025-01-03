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Рашисти 3 січня завдали ракетного удару по Чернігову, фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару по Чернігову показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202796-naslidky-raketnogo-udaru-po-chernigovu-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 січня, здійснили потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці Чернігова.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- одна людина загинула, кілька осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Медичні служби надають постраждалим необхідну допомогу;
- частково зруйновано кілька житлових будинків, що призвело до значних руйнувань.
Працює штаб із ліквідації наслідків ракетного удару.
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