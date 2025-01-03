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Рашисты 3 января нанесли ракетный удар по Чернигову, фото: ГСЧС
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Російські загарбники сьогодні, 3 січня, здійснили потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці Чернігова.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- одна людина загинула, кілька осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Медичні служби надають постраждалим необхідну допомогу;
- частково зруйновано кілька житлових будинків, що призвело до значних руйнувань.
Працює штаб із ліквідації наслідків ракетного удару.
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