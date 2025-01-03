Рашисты 3 января нанесли ракетный удар по Чернигову, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n202796-posledstviya-raketnogo-udara-po-chernigovu-pokazala-gschs-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 3 січня, здійснили потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці Чернігова.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

одна людина загинула, кілька осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Медичні служби надають постраждалим необхідну допомогу;

частково зруйновано кілька житлових будинків, що призвело до значних руйнувань.

Працює штаб із ліквідації наслідків ракетного удару.