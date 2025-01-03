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Рашисты 3 января нанесли ракетный удар по Чернигову, фото: ГСЧС

Последствия ракетного удара по Чернигову показала ГСЧС (ФОТО)

3 янв 2025, 19:49
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Російські загарбники сьогодні, 3 січня, здійснили потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці Чернігова.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • одна людина загинула, кілька осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Медичні служби надають постраждалим необхідну допомогу;
  • частково зруйновано кілька житлових будинків, що призвело до значних руйнувань.

Працює штаб із ліквідації наслідків ракетного удару.

Рашисти 3 січня завдали ракетного удару по Чернігову, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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