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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Нацполиция

Рашисты сбросили авиабомбу на Славянск — четверо раненых (ФОТО)

3 янв 2025, 20:56
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Російські загарбники завдали удару, ймовірно керованою авіабомбою, по місту Слов’янську на Донеччині.


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В результаті отримали поранення четверо людей, серед них дворічна дитина. Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, травматичну ампутацію, переломи, забої. Усім надається необхідна медична допомога.

Попередньо, росіяни вдарили по приватному сектору міста авіабомбою з модулем УМПК. Зруйновано і пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків. На місці працюють необхідні служби, — зазначили у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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