Российский КАБ разрушил подъезд многоэтажки. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n202820-okkupanty-sbrosili-kab-na-mnogoetajku-v-sumskoy-oblasti-raneny-deti.html

Ракурс

Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на житлову багатоповерхівку в Сумській області.

.

У суботу, 4 січня, ворог завдав авіаційного удару КАБом по багатоквартирному будинку в Свеській громаді Шосткинського району. Зруйновано один під’їзд. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина. Проводиться аварійно-рятувальна операція, бо під завалами ще можуть знаходитись люди.

Нагадаємо, 3 січня російські загарбники завдали удару, ймовірно керованою авіабомбою, по місту Слов’янську на Донеччині. Поранення дістали четверо людей, серед них дворічна дитина. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, травматичну ампутацію, переломи, забої.