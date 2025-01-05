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Ракурс
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

Рашист потерял голову, притворяясь мертвым для украинского дрона (ВИДЕО)

5 янв 2025, 13:46
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Українські військові скиданням вибухівки з дрона ліквідували російського загарбника, який прикидався мертвим.


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Відповідне відео сьогодні, 5 січня, опубліковане у Telegram-каналі зведеної стрілецької бригади Департаменту патрульної поліції бригади «Хижак».

На відео показано, як рашист прикидається мертвим, проте ввести в оману оператора БПЛА йому не вдається.

Практика показує, що прикидатися мертвим — погана прикмета, можна втратити голову, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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