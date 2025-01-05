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Уничтожение российского захватчика, скриншот видео
Рашист потерял голову, притворяясь мертвым для украинского дрона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202844-rashist-poteryal-golovu-pritvoryayas-mertvym-dlya-ukrainskogo-drona-video.htmlРакурс
Українські військові скиданням вибухівки з дрона ліквідували російського загарбника, який прикидався мертвим.
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Відповідне відео сьогодні, 5 січня, опубліковане у Telegram-каналі зведеної стрілецької бригади Департаменту патрульної поліції бригади «Хижак».
На відео показано, як рашист прикидається мертвим, проте ввести в оману оператора БПЛА йому не вдається.
Практика показує, що прикидатися мертвим — погана прикмета, можна втратити голову, — наголошується в описі відео.
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