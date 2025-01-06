Украинские ВМС уничтожили две российские системы «Панцирь». Фото:

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Українські військові знищили у Херсонській області два зенітні ракетно-гарматні комплекси окупантів «Панцир».

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По ворожих цілях відпрацювали ударні безпілотники Військово-морських сил ЗСУ. Про це ВМС Збройних сил України 6 січня повідомили у Facebook.

Мінус два «Панцирі» на Херсонщині. Наші воїни продовжують перетворювати російську техніку на металобрухт. Дякую за роботу! — зазначив командувач ВМС, віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Як відомо, «Панцирь-С1» призначений для прикриття військових та військово-промислових об'єктів. Вартість одного становить близько 15 млн дол.

Також сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів військовослужбовці ВМС збили чоти ри ворожі дрони-камікадзе «Шахед».

Нагадаємо, 31 грудня морські дрони «Magura V5» Головного управління розвідки МОУ у Чорному морі біля Криму збили два російські гвинтокрили Мі-8. Третій російський вертоліт також вдалося уразити, підбитим він зміг приземлитися.