Дрони Magura V5 в Чорному знищили вертольоти. Фото:

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Морські дрони «Magura V5» ГУР МО знищили два гелікоптери росіян.

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Раніше було відомо про один знищений ворожий вертоліт. Успішну операцію 31 грудня здійснили спецпризначенці підрозділу «Group 13» у Чорному морі біля Криму. Оснащені ракетами надводні безпілотники збили два гвинтокрили Мі-8. Попередньо, екіпажі бортів також були знищені. Про це 2 січня Головне управління розвідки повідомило у Telegram.

Третій російський вертоліт вдалося уразити, підбитим він зміг приземлитися.

Нагадаємо, 31 грудня українські розвідники заявили про знищення російського вертольота Мі-8. Вперше у світі операція була проведена за допомогою ударного морського дрона Magura V5.

В ГУР розповідали, що міжнародні експерти визнали новітню ударну платформу Magura V5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні. Загалом за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уразили щонайменше 18 суден росії, серед них — швидкісний катер «Тунец».