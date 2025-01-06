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Ракурс
Российские мрази связали трем украинским пленным руки и расстреляли в затылок

Российские мрази связали трем украинским пленным руки и расстреляли в затылок

6 янв 2025, 15:37
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Московські виродки вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляно трьох українських військовополонених біля Нескучного.


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Як пишуть у телеграм-каналі 47 бригади, 3 січня противник проводив штурм на позиції 141 ОПБр східніше точки 160.9. Бійці здалися в полон, їм зав’язали руки, вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю.

Якщо бригада зацікавлена у пошуку злочинців, то сподіваємося надасть відео правоохоронним органам, — пише 47 бригада.

На жаль, бабуїни з ООН намагаються показати, що обидві сторони погані, ігноруючи той факт, що вбивства і знущання над українськими військовополоненими носять систематичний характер та підтримуються військово-політичним керівництвом Московії, — ідеться на каналі.

Уповноважений ВР вкотре звертається до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через звірства РФ.

Источник: Ракурс


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