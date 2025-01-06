Російська мразота зв'язала трьом українським полоненим руки та розстріляла в потилицю

https://racurs.ua/ua/n202877-rosiyska-mrazota-zv-yazala-trom-ukrayinskym-polonenym-ruky-ta-rozstrilyala-v-potylycu.html

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Московські виродки вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляно трьох українських військовополонених біля Нескучного.

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Як пишуть у телеграм-каналі 47 бригади, 3 січня противник проводив штурм на позиції 141 ОПБр східніше точки 160.9. Бійці здалися в полон, їм зав’язали руки, вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю.

Якщо бригада зацікавлена у пошуку злочинців, то сподіваємося надасть відео правоохоронним органам, — пише 47 бригада.

На жаль, бабуїни з ООН намагаються показати, що обидві сторони погані, ігноруючи той факт, що вбивства і знущання над українськими військовополоненими носять систематичний характер та підтримуються військово-політичним керівництвом Московії, — ідеться на каналі.

Уповноважений ВР вкотре звертається до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через звірства РФ.