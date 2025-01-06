Во французском Генштабе признали случаи дезертирства из бригады имени Анны Киевской

https://racurs.ua/n202891-vo-francuzskom-genshtabe-priznali-sluchai-dezertirstva-iz-brigady-imeni-anny-kievskoy.html

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Анонімне джерело агентства AFP у французькому Генеральному штабі підтвердило, що під час навчання у Франції з 155-ї механізованої бригади ЗСУ імені Ганни Київської, що формується, дезертували «кілька десятків» людей.

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Було кілька дезертирств, але вони залишаються дуже маргінальними в порівнянні з обсягом навченого особового складу, — цитує свого співрозмовника агентство.

Він також зазначив, що на території Франції дезертирство не є кримінальним, так що французький прокурор не міг заарештувати українського військовослужбовця, який самовільно залишив частину.

Франція зобов’язалася навчити і оснастити половину бригади, названої на честь Ганни Ярославни, дочки великого князя Ярослава Мудрого і дружини короля Генріха I, котрий правив Францією (переважно центральною частиною сучасної Франції) XI столітті.

В останні місяці українські ЗМІ та законодавці повідомляють про сотні випадків дезертирства з цієї бригади та кажуть, що вона фактично розформована.