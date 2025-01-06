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Ракурс
Экипаж бронетранспортера 80 бригады гонялся по полю за россиянами и давил их броней и колесами (ВИДЕО)

Экипаж бронетранспортера 80 бригады гонялся по полю за россиянами и давил их броней и колесами (ВИДЕО)

6 янв 2025, 21:58
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Якщо у десантника закінчується БК, він чавить противника бронею.


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На відео зафіксовано, як екіпаж бронетранспортера Stryker 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України на Курщині ганяється по полю за противником та чавить росіян бронею та колесами.

Саме так вирішили діяти Галицькі десантники, коли після важких боїв у них закінчився боєкомплект, а противник був зовсім поряд та становив небезпеку.

При цьому, коли механік-водій «шукав» свою чергову ціль, навідник-оператор виліз з люка та вів вогонь по росіянах зі стрілецької зброї.

Источник: Ракурс


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