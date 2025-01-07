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Ракурс
Умеров назначил своим советником опального экс-министра

Умеров назначил своим советником опального экс-министра

7 янв 2025, 10:22
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Ексміністр інфраструктури Олександр Кубраков став радником міністра оборони Рустема Умєрова на громадських засадах.


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За його словами, досвід Кубракова допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у ЗСУ.

Кубраков у 2019 році був обраний до парламенту від «Слуги народу», але практично одразу склав мандат і очолив «Укравтодор», де працював до 2021 року.

У 2021−2022 роках він був міністром інфраструктури, а потім очолив об'єднане Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Його звільнили у травні 2024 року.

Источник: Ракурс


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