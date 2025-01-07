В ВСУ ответили на информацию об оккупации Лозовой на Купянском направлении

https://racurs.ua/n202908-v-vsu-otvetili-na-informaciu-ob-okkupacii-lozovoy-na-kupyanskom-napravlenii.html

Ракурс

Дані про окупацію Лозової на Куп’янському напрямку — неправдиві. Війська рф намагаються малими групами просочуватися за річку Оскіл та накопичувати там свої сили, щодня відбувається по декілька атак.

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Однак «це не найголовніший зараз напрямок з усіх, які є у нашій зоні відповідальності».

Про це заявили «Суспільному» в ОСУВ «Хортиця».

Окрім цього, повідомлення про прорив кордону армією росії на півночі Чернігівщини також не відповідають дійсності. Цю інформацію в соцмережах поширюють для привернення уваги та збільшення кількості переходів за посиланнями, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Про те, що ворог окупував Лозову і намагається просунутися до Нової Кругляківки, повідомляв паблік Deep State.