Свинец негативно влияет на человеческое здоровье

https://racurs.ua/n202913-zagryaznenie-svincom-privodilo-k-snijeniu-iq-v-evrope-uchenye.html

Ракурс

Вплив свинцю спричиняє цілий ряд наслідків для здоров’я людини, причому навіть відносно низькі його рівні впливають на когнітивний розвиток дітей.

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Зокрема, нове дослідження учених з Desert Research Institute (США) свідчить, що свинець міг призвести до помітного зниження рівня IQ у стародавній Європі. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Учені використали добуті з арктичного льоду зразки, завдяки яким було визначено рівні забруднення свинцем в Арктиці в період з 500 р. до н.е. по 600 р. н.е. Ця епоха охоплює період від піднесення Римської республіки до падіння Римської імперії:

ізотопи свинцю дозволили дослідницькій групі визначити гірничодобувні та металургійні підприємства по всій Європі як ймовірне джерело забруднення в цей період;

за допомогою передового комп’ютерного моделювання атмосферних рухів були створені карти рівнів забруднення свинцем атмосфери по всій Європі;

у поєднанні з дослідженнями, що пов’язують вплив свинцю з погіршенням когнітивних функцій, дослідницька група також виявила ймовірне зниження рівня IQ щонайменше на 2−3 пункти серед європейського населення.

Зниження IQ на 2−3 пункти — це не так вже й багато, але коли ви застосовуєте це до всього європейського населення, то це досить серйозно, — наголошують дослідники.

Дослідження показало, що:

забруднення атмосфери свинцем почалося ще в залізному віці і досягло піку наприкінці 2 ст. до н. е, в період розквіту Римської республіки;

потім воно різко знизилося в 1 ст. до н. е., під час кризи Римської республіки, а згодом знову зросло приблизно в 15 році до н. е. після розквіту Римської імперії;

забруднення свинцем залишалося високим аж до Антонінської чуми з 165 по 180 роки н. е., котра серйозно вплинула на Римську імперію;

лише в епоху Високого Середньовіччя на початку II тисячоліття нашої ери забруднення свинцем в Арктиці перевищило стійко високі рівні Римської імперії;

понад 500 кілотонн свинцю було викинуто в атмосферу протягом майже 200-річного розквіту Римської імперії.

Хоча дані зі зразків криги показують, що забруднення Арктики свинцем було до 40 разів вищим під час найвищого історичного піку на початку 1970-х років, розуміння, отримане в результаті цього дослідження, демонструє, як люди впливають на своє здоров’я протягом тисяч років через промислову діяльність, — наголошується у статті.

Давнє забруднення свинцем було здебільшого пов’язане з видобутком срібла, коли багатий на свинець мінерал галеніт переплавлявся для вилучення срібла. На кожну отриману одиницю срібла цей процес виробляв тисячі одиниць свинцю, значна частина якого потрапляла в атмосферу.

У 20-му столітті забруднення свинцем відбувалося переважно через викиди автомобілів, що спалювали етилований бензин.

Після прийняття у 1970 році в США Закону про чисте повітря, який обмежив використання етилованого бензину, дослідники відстежили різке зниження рівня свинцю в крові людини. Проте зібрані до того часу медичні дані, особливо щодо дітей, народжених між 1950 та 1985 роками, дозволив вченим відстежити його вплив на здоров’я та когнітивний розвиток: