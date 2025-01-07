Загрязнение свинцом приводило к снижению IQ в Европе — ученыеhttps://racurs.ua/n202913-zagryaznenie-svincom-privodilo-k-snijeniu-iq-v-evrope-uchenye.htmlРакурс
Вплив свинцю спричиняє цілий ряд наслідків для здоров’я людини, причому навіть відносно низькі його рівні впливають на когнітивний розвиток дітей.
Зокрема, нове дослідження учених з Desert Research Institute (США) свідчить, що свинець міг призвести до помітного зниження рівня IQ у стародавній Європі. Про це повідомляє прес-служба вишу.
Учені використали добуті з арктичного льоду зразки, завдяки яким було визначено рівні забруднення свинцем в Арктиці в період з 500 р. до н.е. по 600 р. н.е. Ця епоха охоплює період від піднесення Римської республіки до падіння Римської імперії:
- ізотопи свинцю дозволили дослідницькій групі визначити гірничодобувні та металургійні підприємства по всій Європі як ймовірне джерело забруднення в цей період;
- за допомогою передового комп’ютерного моделювання атмосферних рухів були створені карти рівнів забруднення свинцем атмосфери по всій Європі;
- у поєднанні з дослідженнями, що пов’язують вплив свинцю з погіршенням когнітивних функцій, дослідницька група також виявила ймовірне зниження рівня IQ щонайменше на 2−3 пункти серед європейського населення.
Зниження IQ на 2−3 пункти — це не так вже й багато, але коли ви застосовуєте це до всього європейського населення, то це досить серйозно, — наголошують дослідники.
Дослідження показало, що:
- забруднення атмосфери свинцем почалося ще в залізному віці і досягло піку наприкінці 2 ст. до н. е, в період розквіту Римської республіки;
- потім воно різко знизилося в 1 ст. до н. е., під час кризи Римської республіки, а згодом знову зросло приблизно в 15 році до н. е. після розквіту Римської імперії;
- забруднення свинцем залишалося високим аж до Антонінської чуми з 165 по 180 роки н. е., котра серйозно вплинула на Римську імперію;
- лише в епоху Високого Середньовіччя на початку II тисячоліття нашої ери забруднення свинцем в Арктиці перевищило стійко високі рівні Римської імперії;
- понад 500 кілотонн свинцю було викинуто в атмосферу протягом майже 200-річного розквіту Римської імперії.
Хоча дані зі зразків криги показують, що забруднення Арктики свинцем було до 40 разів вищим під час найвищого історичного піку на початку 1970-х років, розуміння, отримане в результаті цього дослідження, демонструє, як люди впливають на своє здоров’я протягом тисяч років через промислову діяльність, — наголошується у статті.
Давнє забруднення свинцем було здебільшого пов’язане з видобутком срібла, коли багатий на свинець мінерал галеніт переплавлявся для вилучення срібла. На кожну отриману одиницю срібла цей процес виробляв тисячі одиниць свинцю, значна частина якого потрапляла в атмосферу.
У 20-му столітті забруднення свинцем відбувалося переважно через викиди автомобілів, що спалювали етилований бензин.
Після прийняття у 1970 році в США Закону про чисте повітря, який обмежив використання етилованого бензину, дослідники відстежили різке зниження рівня свинцю в крові людини. Проте зібрані до того часу медичні дані, особливо щодо дітей, народжених між 1950 та 1985 роками, дозволив вченим відстежити його вплив на здоров’я та когнітивний розвиток:
- у дорослих високі рівні впливу свинцю пов’язані з безпліддям, анемією, втратою пам’яті, серцево-судинними захворюваннями, раком і зниженням імунної відповіді, серед інших наслідків;
- у дітей навіть низькі рівні впливу свинцю призводять до зниження IQ, проблем з концентрацією уваги та зниження успішності в навчанні;
- хоча Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) вважає, що рівень свинцю в крові 3,5 мкг/дл є межею для медичного втручання для дітей, він заявляє, що не існує жодного рівня впливу свинцю без ризику.