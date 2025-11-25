Кир Стармер заявил, что Европа будет работать над мирным планом Дональда Трампа. Фото:

https://racurs.ua/n210502-evropa-budet-rabotat-nad-mirnym-planom-trampa-alternativy-ne-budet-starmer.html

Ракурс

Європа працюватиме над мирним планом президента США Дональда Трампа.

На саміті G20, який відбувся в Південній Африканській Республіці 20−21 листопада тривала інтенсивна дискусія щодо американської мирної угоди. Дискутували представники Німеччини та Франції, а також основні союзники з «коаліції рішучих». Європа не планує розробляти власний альтернативний план. Про це 25 листопада під час виступу в Палаті громад заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Було досягнуто твердого консенсусу про те, що ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими, а не з іншим текстом, — наголосив очільник британського уряду.

Стармер відзначив, що саме такий процес відбувався і в Женеві під час зустрічі української та американської делегацій.

Нагадаємо, раніше США оголосили про створення мирного плану з 28 пунктів і представили його українській владі у Києві. А 23 листопада Україна та США у Женеві підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Американські ЗМІ повідомили, що Київ погодився на американський мирний план. Зазначалося, що українська сторона дала згоду на обмеження чисельності ЗСУ до 800 тис. військових. Невирішеними питаннями залишаються території та гарантії безпеки для України.