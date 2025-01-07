Закон о создании перечня террористических организаций подписал Зеленский

Список террористических организаций создадут в Украине, фото: prom.ua

https://racurs.ua/n202921-zakon-o-sozdanii-perechnya-terroristicheskih-organizaciy-podpisal-zelenskiy.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 4061-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо формування та ведення переліку терористичних організацій (груп)».

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Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на сторінці закону на сайті Верховної Ради.

Цей закон:

встановлює обов’язки СБУ щодо формування і ведення переліку терористичних організацій (груп) відповідно до закону «Про боротьбу з тероризмом». Процедуру здійснюватиме Антитерористичний центр при СБУ протягом 3 або 15 робочих днів на основі висновків, погоджених із зацікавленими державними органами та розвідкою;

визначає механізми включення до переліку та виключення з нього.

Передбачено, що: