Закон о создании перечня террористических организаций подписал Зеленский

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Список террористических организаций создадут в Украине, фото: prom.ua
Закон о создании перечня террористических организаций подписал Зеленскийhttps://racurs.ua/n202921-zakon-o-sozdanii-perechnya-terroristicheskih-organizaciy-podpisal-zelenskiy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 4061-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо формування та ведення переліку терористичних організацій (груп)».
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Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на сторінці закону на сайті Верховної Ради.
Цей закон:
- встановлює обов’язки СБУ щодо формування і ведення переліку терористичних організацій (груп) відповідно до закону «Про боротьбу з тероризмом». Процедуру здійснюватиме Антитерористичний центр при СБУ протягом 3 або 15 робочих днів на основі висновків, погоджених із зацікавленими державними органами та розвідкою;
- визначає механізми включення до переліку та виключення з нього.
Передбачено, що:
- до переліку не включатимуть політичні партії, зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства;
- перелік терористичних організацій буде публічним. Його оприлюднюватимуть на офіційному сайті СБУ та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.
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