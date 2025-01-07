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Ракурс
Перелік терористичних організацій створять в Україні, фото: prom.ua

Закон про створення переліку терористичних організацій підписав Зеленський

7 січ 2025, 21:56
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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 4061-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо формування та ведення переліку терористичних організацій (груп)».


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Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на сторінці закону на сайті Верховної Ради.

Цей закон:

  • встановлює обов’язки СБУ щодо формування і ведення переліку терористичних організацій (груп) відповідно до закону «Про боротьбу з тероризмом». Процедуру здійснюватиме Антитерористичний центр при СБУ протягом 3 або 15 робочих днів на основі висновків, погоджених із зацікавленими державними органами та розвідкою;
  • визначає механізми включення до переліку та виключення з нього.

Передбачено, що:

  • до переліку не включатимуть політичні партії, зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства;
  • перелік терористичних організацій буде публічним. Його оприлюднюватимуть на офіційному сайті СБУ та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Джерело: Ракурс


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