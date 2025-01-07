В Украине 7 января выбирали членов Общественного антикоррупционного совета Минобороны, фото: «Гвара медиа»

https://racurs.ua/n202922-onlayn-vybory-v-obschestvennyy-antikorrupcionnyy-sovet-sostoyalis-minoborony.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 7 січня, відбулися онлайн-вибори до Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Сьогодні відбулася друга спроба проведення виборів до антикорупційної ради. Перша — 26 грудня — зіткнулася з технічними проблемами, такими як нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів. Через це голосування було перенесено на 7 січня.

Перше голосування довелось перенести через збій системи. Це стало для нас уроком. Вдруге взяла організацію процесу під особистий контроль — проаналізували всі помилки і виконали свою роботу прозоро та зручно для громадян, — заявила Черногоренко.

За її словами, ворог під час сьогоднішнього голосування здійснював DDoS-атаку (напад на комп’ютерну систему з наміром перевантажити комп’ютерні ресурси та зробити їх недоступними користувачам) — було заблоковано понад 1,1 млн запитів на сервер, з яких понад 300 тис. — з білоруських IP-адрес.

Завдяки роботі нашого Центру реагування на кіберінциденти зловмисникам не вдалось скомпрометувати результати голосування, — додало Черногоренко.

Результати голосування наразі не відомі, їх ще має затвердити та опублікувати Міноборони. Водночас один із кандидатів — Юрій Гудименко — опублікував на своїй Фейсбук-сторінці неофіційні результати.