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Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Украина и Швейцария могут помочь Сирии продовольствием — Зеленский

7 янв 2025, 22:42
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Володимир Зеленський, президент України, провів розмову зі своєю швейцарською колегою Карін Келлер-Зуттер, під час якої запропонував долучитися до постачання продовольства в Сирію.


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Про це Зеленський заявив сьогодні. 7 січня, у своєму відеозверненні, повідомляє агентство «Укрінформ».

Разом можемо допомогти стабілізації в Сирії. Я запропонував Швейцарії долучитися до постачання продовольства в Сирію, — заявив Зеленський.

За його словами, українське продовольство та фінансова участь Швейцарії — разом з іншими партнерами в цій гуманітарній програмі є саме тим, що може допомогти народу Сирії налагодити нормальне життя після війни і після воєнних дій росії у цій країні.

Там, де Росія залишає руїни, ми разом зі світом можемо відновити нормальне життя, — наголосив він. — Впевнений, так буде і на нашій землі. Обов’язково маємо подолати окупанта. Я вдячний усім у світі, хто допомагає Україні.

Джерело: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


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