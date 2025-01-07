Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n202923-ukrayina-ta-shveycariya-mojut-dopomogty-syriyi-prodovolstvom-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, провів розмову зі своєю швейцарською колегою Карін Келлер-Зуттер, під час якої запропонував долучитися до постачання продовольства в Сирію.

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Про це Зеленський заявив сьогодні. 7 січня, у своєму відеозверненні, повідомляє агентство «Укрінформ».

Разом можемо допомогти стабілізації в Сирії. Я запропонував Швейцарії долучитися до постачання продовольства в Сирію, — заявив Зеленський.

За його словами, українське продовольство та фінансова участь Швейцарії — разом з іншими партнерами в цій гуманітарній програмі є саме тим, що може допомогти народу Сирії налагодити нормальне життя після війни і після воєнних дій росії у цій країні.

Там, де Росія залишає руїни, ми разом зі світом можемо відновити нормальне життя, — наголосив він. — Впевнений, так буде і на нашій землі. Обов’язково маємо подолати окупанта. Я вдячний усім у світі, хто допомагає Україні.

Джерело: «Укрінформ»