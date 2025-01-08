Заседание в формате Рамштайн. Фото:

https://racurs.ua/n202926-plan-oboronosposobnosti-ukrainy-do-2027-goda-opredelyat-na-ramshtayne-pentagon.html

Ракурс

Засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться у Німеччині вже завтра, 9 січня.

.

Ця 25-та зустріч Контактної групи з оборони України буде «знаковою» й відіграє «важливу роль у координації міжнародної підтримки для допомоги Україні у захисті її суверенітету від неспровокованої агресії росії». Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки.

На завтрашньому «Рамштайні» повинні обговорити безпосередні потреби України на полі бою та довгострокові потреби в обороні та важливу координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів.

Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та броньовані транспортні засоби, а також зусилля з посилення оборонної промислової бази, — зазначили в Пентагоні.

Також очікується, що на засіданні Контактної групи визначать план обороноздатність України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року.

Лідери цих коаліцій мають схвалити дорожні карти, які визначають потреби і цілі України у сфері військово-повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників, інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони, інформаційних технологій і морської безпеки до 2027 року. Ці дорожні карти призначені для того, щоб дати можливість донорам планувати і підтримувати Україну в майбутньому, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, очікується, що з початку 2025 року країни «коаліції дронів» та «морської коаліції» у рамках формату «Рамштайн» з початку 2025 року почнуть масово постачати Україні десятки тисяч безпілотників різного типу.