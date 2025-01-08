Россияне убили в Запорожье 13 человек

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Росіяни вбили у Запоріжжі 13 людей — ще 30 дістали поранень.

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Про це 8 січня повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Свідомий удар по місту, — прокоментував черговий злочин російського народу в Україні президент України Володимир Зеленський.

Він також сказав про 13 убитих людей та опублікував відео перших хвилн після прильотів авіабомб по Запоріжжю.

Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі, — заявив Зеленський.

Офіс генпрокурора повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об'єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Пошкоджено автомобілі, припарковані поряд.