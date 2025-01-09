Законопроект о скидке в 50% штрафа от ТЦК Рада поддержала в первом чтении

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https://racurs.ua/n202964-zakonoproekt-o-skidke-v-50-shtrafa-ot-tck-rada-podderjala-v-pervom-chtenii.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 9 січня, голосами 231 депутата у першому читанні прийняла законопроект № 12093, який пропонує надати військовозобов’язаним знижку в 50% в разі добровільного визнання порушення за не уточнення даних і сплаті штрафу від ТЦК.

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Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на трансляцію пленарного засідання парламенту, яку опублікував нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці законопроекту вказано, що після набуття у травні 2024 року чинності закону про посилення мобілізації понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання.

Не уточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 до 25,5 тис. грн.

А отже, на сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні, — зазначають автори законопроекту.

Тож автори законопроект пропонують надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру.

Очікується, що такі зміни:

спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210−1 КУпАП;

нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста (тобто, через «Резерв+").

Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян, — зазначається в пояснювальній записці. — Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися «знижкою» у 50% від розміру накладеного адміністративного стягнення.

Тож законопроект пропонує доповнити КУпАП новою статтею 279−9, згідно з якою людина, що притягується до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210−1 КУпАП, зможе подати заяву до ТЦК, в якій самостійно повідомить про факт вчинення вказаного правопорушення та надання згоди на розгляд справи за її відсутності.

Також документ пропонує доповнити КУпАП новою статтею 300−3, яка надасть можливість людині, котра притягнута до адміністративної відповідальності, в порядку передбаченому статтею 279−9 КУпАП, упродовж 10 календарних днів з дня набрання постановою ТЦК законної сили, добровільно оплатити 50% розміру накладеного штрафу.

Джерело: «Суспільне»